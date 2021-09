GF Vip 6, Sophie Codegoni si mette tra Manuel e Lulù: la princess la prende male (Di lunedì 27 settembre 2021) Prima lite dovuta alla gelosia nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Protagonista la Principessa Lulù Salassié, che in questi giorni si è avvicinata moltissimo a Manuel Bortuzzo, al punto che i due si sono scambiati baci e coccole sotto le coperte. Nel ruolo di terza incomoda (suo malgrado) c’è l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Godegoni, che dal nuotatore ha ricevuto un massaggio molto sensuale. Il padre di Bortuzzo gela Lulù Salassié: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza GF Vip 6, Lulù Salassié gelosa di Sophie Codegoni La prima coppia nata nella ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Prima lite dovuta alla gelosia nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Protagonista la PrincipessaSalassié, che in questi giorni si è avvicinata moltissimo aBortuzzo, al punto che i due si sono scambiati baci e coccole sotto le coperte. Nel ruolo di terza incomoda (suo malgrado) c’è l’ex tronista di Uomini e DonneGodegoni, che dal nuotatore ha ricevuto un massaggio molto sensuale. Il padre di Bortuzzo gelaSalassié: “Non è per mio figlio” Intervistato da una nota radio romana, l'uomo ha dichiarato categoricamente che al figlio piace un altro genere di ragazza GF Vip 6,Salassié gelosa diLa prima coppia nata nella ...

