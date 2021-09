Germania spaccata sul debito comune | spauracchio Fdp Ma con lo stallo c' è un' autostrada europea per Draghi

Advertising

insideoverita : Il voto mostra una Germania spaccata e senza alleanze certe. Per il futuro cancelliere ci vorranno settimane, se no… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania spaccata

InsideOver

Unadivisa, eterogenea, talmenteda non capire nemmeno facilmente chi possa essere il potenziale futuro cancelliere. Quello che esce dalle urne è un risultato che tutti i sondaggi ...... la Squad si è. Rachida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar hanno votato contro. Jamaal ...per capire le sue posizioni Il caos giuridico creato dall'arresto di Puigdemont Elezioni in, ...Klingbeil, segretario SPD: 'Scholz sarà cancelliere'. Il segretario generale dell’Spd rivendica invece la cancelleria per Olaf Scholz, dopo la pubblicazione delle proiezioni relative alle elezioni in ...La stampa tedesca era arrivata a ipotizzarne almeno sei, dalla Kenya alla Deutschland: il voto però ha chiarito che il prossimo governo della Germania, il primo dopo 16 anni senza Angela Merkel cancel ...