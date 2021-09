Francesca Neri e la malattia Il racconto di Claudio Amendola | Dolore fisico enorme

Advertising

repubblica : Claudio Amendola racconta la malattia di Francesca Neri. 'Starle vicino è il mio compito. La nostra è una grande st… - QdSit : Nel salotto di Verissimo, Claudio Amendola ha parlato dei problemi di salute della moglie, l’attrice Francesca Neri… - rep_roma : Claudio Amendola racconta la malattia di Francesca Neri. 'Starle vicino è il mio compito. La nostra è una grande st… - PDUmorista : Claudio Amendola: 'Mia moglie Francesca Neri è malata. Un dolore fisico enorme. Starle vicino è il mio compito' Sop… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri: «Ha un dolore fisico enorme» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Neri

Si commuove, Claudio Amendola , dopo aver parlato con il sorriso dell'infarto superato e del suo essere padre e nonno, quando a Verissimo Silvia Toffanin gli chiede della mogliee della sua malattia . I due hanno condiviso tutto: il cinema, la nascita del figlio Rocco e soprattutto 25 anni di vita , passati assieme, intrisi di un amore forte, che è cambiato, "...L'ultima apparizione pubblica dirisale al 2016. In quell'anno l'attrice è entrata nel cast di The habit of beauty , pellicola inglese di cui è protagonista e che è stato il suo ultimo film. Da quel momento di lei non ...“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme”. Così Claudio Amendola, ospite nell’ultima puntata di Verissimo, dove si è raccontato a cuore aperto. Tra carriera e vita privata. L’att ...Roma, 27 settembre - Si commuove, Claudio Amendola, dopo aver parlato con il sorriso dell'infarto superato e del suo essere padre e nonno, quando a Verissimo Silvia Toffanin gli chiede della moglie Fr ...