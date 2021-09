Elezioni, Conte e Salvini tornano a Torino per l’ultimo appello al voto (Di lunedì 27 settembre 2021) La campagna elettorale per il nuovo sindaco di Torino entra nella sua ultima, decisiva, settimana. Domenica 3 e lunedì 4 i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere tra i 13 candidati chi dorà guidare la città: restano dunque cinque giorni per provare a convincere gli indecisi. E i candidati sfoderano le ultime armi chiamando all’appello i big del nazionale, che già nelle settimane scorse hanno tenuto comizi nelle piazze cittadine e che in questa ultima settimana tornano per ribadire il loro appoggio. Inizia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che lunedì 27 settembre sarà in piazza Solferino alle 18.30 insieme alla candidata pentastellata Valentina Sganga e la sindaca Chiara Appendino che lo annuncia dai suoi canali social: “Parleremo di Torino, del suo futuro e dei progetti ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 settembre 2021) La campagna elettorale per il nuovo sindaco dientra nella sua ultima, decisiva, settimana. Domenica 3 e lunedì 4 i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere tra i 13 candidati chi dorà guidare la città: restano dunque cinque giorni per provare a convincere gli indecisi. E i candidati sfoderano le ultime armi chiamando all’i big del nazionale, che già nelle settimane scorse hanno tenuto comizi nelle piazze cittadine e che in questa ultima settimanaper ribadire il loro appoggio. Inizia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeche lunedì 27 settembre sarà in piazza Solferino alle 18.30 insieme alla candidata pentastellata Valentina Sganga e la sindaca Chiara Appendino che lo annuncia dai suoi canali social: “Parleremo di, del suo futuro e dei progetti ...

