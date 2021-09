De Zerbi | L' Inter di Inzaghi è ancora più forte dello scorso anno

Advertising

fcin1908it : De Zerbi: 'Inter, altra dimensione rispetto allo Shakhtar. Inzaghi uomo giusto' - CMercatoNews : ??????#ShakhtarDonetskInter, #Inzaghi alla vigilia: “Domani non è decisiva. Voglio più equilibrio”?????? - news24_inter : Le parole in conferenza di #DeZerbi ?? - AndreaInterNews : RT @internewsit: CONFERENZA - De Zerbi alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter: le sue dichiarazioni - - CalcioPillole : ???#ShakhtarInter, le parole di #DeZerbi: 'Inter più forte dell'anno scorso nella condizione'???? -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Inter

Roberto Deincassa i complimenti di Simone Inzaghi e ricambia alla vigilia dell'attesissima sfida di Champions . " L'è molto forte nella testa rispetto a un anno fa, quando già lo stava diventando, ...De? Dopo aver visto lo Shakhtar nelle ultime partite, nei preliminari di Champions e in ... Inzaghi schiererà l'delle ultime giornate: 'Se penso a qualche cambiamento di formazione per ...Così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. “De Zerbi? Lo stimo molto, è un allenatore preparato che ...Le parole di Inzaghi alla vigilia dello Shakthar: "Giochiamo contro una squadra in crescita, con un grande allenatore, e che ci vuole mettere in ...