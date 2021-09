Dayane Mello e l’accusa di stupro a La Fazenda (Di lunedì 27 settembre 2021) La modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane Mello non è stata ancora chiamata a testimoniare con l’accusa di stupro da parte di Nego do Borel, entrambi concorrenti al reality show “La Fazenda”. La modella brasiliana Dayane Mello ha accusato Nego do Borel di stupro durante il programma “A Fazenda”, format siile al nostro reality show “La fattoria”, in cui i protagonisti sono celebrità che condividono la propria vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il cantante brasiliano Nego do Borel accusato di stupro ha dovuto lasciare il reality show ieri dopo essere stato espulso. —>>> Leggi anche Dayane Mello, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) La modella brasiliana naturalizzata italiananon è stata ancora chiamata a testimoniare condida parte di Nego do Borel, entrambi concorrenti al reality show “La”. La modella brasilianaha accusato Nego do Borel didurante il programma “A”, format siile al nostro reality show “La fattoria”, in cui i protagonisti sono celebrità che condividono la propria vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il cantante brasiliano Nego do Borel accusato diha dovuto lasciare il reality show ieri dopo essere stato espulso. —>>> Leggi anche, ...

