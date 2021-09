Conto cointestato: in questi casi può essere rischioso (Di lunedì 27 settembre 2021) Entrambi i coniugi corrono dei rischi condividendo un Conto corrente. Può capitare che uno dei due svuoti il Conto o che l’altro chieda risarcimento Il Conto corrente cointestato è sempre meno in uso, specialmente da quando entrambi i coniugi hanno un’indipendenza lavorativa ed economica. Ma ancora una buona percentuale di persone utilizza il Conto con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 settembre 2021) Entrambi i coniugi corrono dei rischi condividendo uncorrente. Può capitare che uno dei due svuoti ilo che l’altro chieda risarcimento Ilcorrenteè sempre meno in uso, specialmente da quando entrambi i coniugi hanno un’indipendenza lavorativa ed economica. Ma ancora una buona percentuale di persone utilizza ilcon L'articolo proviene da Consumatore.com.

