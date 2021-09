Come aerare un’aula in modo efficace: tre diverse modalità con dieci consigli (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato, il Ministero dell'Istruzione, con la sezione Torno a scuola, dà utili indicazioni alle strutture scolastiche, per evitare l'emergere di focolai da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato, il Ministero dell'Istruzione, con la sezione Torno a scuola, dà utili indicazioni alle strutture scolastiche, per evitare l'emergere di focolai da Covid-19. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Come aerare un’aula in modo efficace: tre diverse modalità con dieci consigli - noventano : @CatiaMamone Come dice la pubblicità:'aerare il locale, prima di soggiornarvi' -