Claudio Amendola sulla malattia di Francesca Neri | La affronta con coraggio

(Di lunedì 27 settembre 2021)si è recentemente aperto a proposito di sua moglie,, e della terribileche ha cambiato per sempre la sua vita., intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha parlato della sua vita privata, di sua mogliee dellache la affligge da anni: "Lacon". Già nel 2015 si era parlato della patologia che aveva cambiato la vita di, pur senza mai rivelare di quale disturbo si trattasse., durante l'intervista, ha anche rivelato che la battaglia disarà il tema centrale di un suo libro: "Non ha una ...

Venticinque anni di un grande amore più forte anche della malattia : si tratta della bellissima storia che lega Francesca Neri e, protagonista della puntata di 'Verissimo' in onda domenica 26 settembre. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin , l'attore si è emozionando spiegando la condizione della moglie, ...Nel pomeriggio di ieriè tornato a parlare della malattia della moglie, Francesca Neri. L'attore si è lasciato andare alla commozione dopo il suo racconto. Già nel 2015 si era parlato della malattia che ha ...Claudio Amendola si è recentemente aperto a proposito di sua moglie, Francesca Neri, e della terribile malattia che ha cambiato per sempre la sua vita. Claudio Amendola, intervistato da Silvia Toffani ...“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme”. A dirlo, con la voce incrinata per l’emozione, è Claudio Amendola, in una toccante intervista con Silvia Toffanin andata in onda nell’u ...