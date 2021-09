Ciro e Giovambattista Ferrara | Fru e Aurora | i concorrenti campani in gara a Pechino Express

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl viaggio della prima stagione di “” targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie deiche a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel 2022. Il viaggio del noto format, quest’anno, si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi. Tra ici sarà la coppia de “Gli sciacalli”, formata Gianluca Colucci in arte Fru, napoletano, 26 anni, attore e ...