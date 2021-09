Calcio: al ct Mancini la laurea honoris causa in scienze dello sport (Di lunedì 27 settembre 2021) Urbino, 27 set. - (Adnkronos) - Il ct della Nazionale Roberto Mancin è stato insignito della laurea honoris causa in scienze dello sport nel corso di una cerimonia al teatro Sanzio di Urbino. Aprendo la cerimonia il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini ha affermato: “A Roberto Mancini vanno le mie più sincere congratulazioni. I giovani che oggi sono qui presenti non sono abbastanza rispetto a tutti coloro che avrebbero voluto partecipare all'evento, ma è stato importante che la nazionale abbia vinto in un periodo in cui c'era bisogno di grande coesione”. Orazio Cantoni, direttore del dipartimento di scienze biomolecolari, ha ripercorso la carriera di Mancini da giocatore e da allenatore. Poi ha preso la parola il ct ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Urbino, 27 set. - (Adnkronos) - Il ct della Nazionale Roberto Mancin è stato insignito dellainnel corso di una cerimonia al teatro Sanzio di Urbino. Aprendo la cerimonia il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini ha affermato: “A Robertovanno le mie più sincere congratulazioni. I giovani che oggi sono qui presenti non sono abbastanza rispetto a tutti coloro che avrebbero voluto partecipare all'evento, ma è stato importante che la nazionale abbia vinto in un periodo in cui c'era bisogno di grande coesione”. Orazio Cantoni, direttore del dipartimento dibiomolecolari, ha ripercorso la carriera dida giocatore e da allenatore. Poi ha preso la parola il ct ...

