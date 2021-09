Amelia Cuomo tra le sei imprenditrici più innovative d’Italia | a novembre la finale del Premio GammaDonna

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 settembre 2021)tra le 6 finaliste della 13a edizione delche dal 2004 valorizza l’iniziativa imprenditoriale femminile. Titolare dell’omonima storica azienda di Gragnano, Pastala manager è stata premiata per l’azione di “recupero di due secoli di storia familiare, legati indissolubilmente alla cultura della pasta di Gragnano”., si legge nella motvazione, “rinuncia a una carriera come manager in una multinazionale della consulenza per far rivivere il pastificio di famiglia fondato nel 1820, ideando un modello di business innovativo capace di fondere sinergicamente produzione agroalimentare, cultura, tecnologia digitale ed economia circolare.è riuscita a valorizzare “heritage” e identità ...