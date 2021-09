A casa di Morisi trovata piccola quantità di cocaina (Di lunedì 27 settembre 2021) La spiegazione decisiva, che determinerà anche il peso dell’indagine, è affidata all’esame tossicologico che la procura di Verona attende per i prossimi giorni. Solo a quel punto si saprà se l’accusa contro l’ex spin doctor di Matteo Salvini, Luca Morisi, per cessione di sostanza stupefacente è destinata a restare in piedi oppure no. Nel frattempo, però, emergono alcuni dettagli ulteriori sul controllo che nell’ambito di qualche settimana ha portato alle dimissioni il creatore della Bestia, la macchina social che ha accompagnato l’ascesa politica di Salvini come “capitano” e leader di una Lega ai suoi massimi storici. Tra questi, che in casa di Morisi è stata trovata anche della cocaina, in piccola quantità. La droga non era occultata, ed è stata rinvenuta con ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) La spiegazione decisiva, che determinerà anche il peso dell’indagine, è affidata all’esame tossicologico che la procura di Verona attende per i prossimi giorni. Solo a quel punto si saprà se l’accusa contro l’ex spin doctor di Matteo Salvini, Luca, per cessione di sostanza stupefacente è destinata a restare in piedi oppure no. Nel frattempo, però, emergono alcuni dettagli ulteriori sul controllo che nell’ambito di qualche settimana ha portato alle dimissioni il creatore della Bestia, la macchina social che ha accompagnato l’ascesa politica di Salvini come “capitano” e leader di una Lega ai suoi massimi storici. Tra questi, che indiè stataanche della, in. La droga non era occultata, ed è stata rinvenuta con ...

