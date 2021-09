VIDEO Usyk batte Joshua con verdetto unanime | highlights e momenti salienti

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si è materializzata una sorpresa relativa. 62000 spettatori osannanti erano pronti ad inneggiare al proprio beniamino Anthony, campione del mondo dei pesi massimi nelle categorie WBA, WBO, IBF e IBO. Ildel ring e dei giudici, tuttavia, ha visto trionfare con merito l’ucraino Oleksandr, già campione olimpico a Londra 2012 tra i massimi leggeri, quando sconfisse in finale Clemente Russo. Va detto che proprio il pugile campano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, aveva previsto il successo da parte del suo ex-rivale. Una sfida che ha visto il 34enne dell’Est Europa imporsi in maniera netta dal punto di vista tecnico. Più mobile e rapido rispetto all’avversario, non solo ha azzerato l’evidente gap in termini di peso e centimetri, ma lo ha addirittura sfruttato a proprio ...