Vaccino e tampone effettuato, ma Green pass non rilasciato: docenti e ATA possono entrare ugualmente a scuola con certificato (Di domenica 26 settembre 2021) Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per tutto il personale scolastico. Cosa succede se la certificazione verde Covid19 non è stata rilasciata in formato cartaceo o digitale? Nessuna sanzione, purché docenti e ATA siano almeno in possesso del certificato che attesti la vaccinazione, tampone o la guarigione L'articolo .

