Ultime Napoli-Cagliari | Mertens e Demme tra i convocati

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 settembre 2021) Ci siamo, tutto pronto per questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, dove alle ore 20.45scenderanno in campo per la 6a giornata del campionato di Serie A. Il club azzurro ha diramato la lista deie, tra questi, ci sono due ritorni tanto attesi ed importanti: si tratta del mediano Diegoe dell’attaccante Dries. Ricordiamo che l’italo-tedesco è uscito per infortunio dopo 18 minuti di-Pro Vercelli (amichevole pre-campionato), sottoponendosi poi agli esami strumentali che evidenziarono un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Quanto al folletto belga, invece, lo scorso mese di luglio si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Il ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione ...