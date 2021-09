Traffico Roma del 26-09-2021 ore 11:30 (Di domenica 26 settembre 2021) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buona domenica ben trovati a questo aggiornamento aumentato il Traffico vicino al centro conseguenza anche del raduno nazionale dei Bersaglieri per la sfilata tra Piazza Venezia e la zona del Colosseo sono fatti chiuse diverse strade con la chiusura tra il Teatro Marcello e Piazza Venezia disagi tra Circo Massimo e Lungotevere si sta in coda all’altezza del Ghetto si rallenta nella zona del Celio chiuse le strade attorno al Colosseo altro Traffico tra via del corso e via Nazionale e poi cambiamenti di percorso nel trasporto pubblico deviazioni per diverse linee bus possibili rallentamenti per il tram 3 a Porta Portese intanto giornata con il mercato chiusure al Traffico e deviazioni e poi anche il mercato in zona Prati in Piazza dei Quiriti con questo è tutto dettagli di queste le ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Buona domenica ben trovati a questo aggiornamento aumentato ilvicino al centro conseguenza anche del raduno nazionale dei Bersaglieri per la sfilata tra Piazza Venezia e la zona del Colosseo sono fatti chiuse diverse strade con la chiusura tra il Teatro Marcello e Piazza Venezia disagi tra Circo Massimo e Lungotevere si sta in coda all’altezza del Ghetto si rallenta nella zona del Celio chiuse le strade attorno al Colosseo altrotra via del corso e via Nazionale e poi cambiamenti di percorso nel trasporto pubblico deviazioni per diverse linee bus possibili rallentamenti per il tram 3 a Porta Portese intanto giornata con il mercato chiusure ale deviazioni e poi anche il mercato in zona Prati in Piazza dei Quiriti con questo è tutto dettagli di queste le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - siwel44it : RT @emme_line11: Roma. Traffico raddoppiato da settembre. Percorso casa lavoro, per 20 km tempo 1,30. Settore privato, media impresa, dove… - radionowher : RT @emme_line11: Roma. Traffico raddoppiato da settembre. Percorso casa lavoro, per 20 km tempo 1,30. Settore privato, media impresa, dove… - emme_line11 : Roma. Traffico raddoppiato da settembre. Percorso casa lavoro, per 20 km tempo 1,30. Settore privato, media impres… -