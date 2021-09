Tottenham, Paratici pesca in casa Juventus (Di domenica 26 settembre 2021) Fabio Paratici, ex ds della Juventus, attualmemte al Tottenham, è pronto a fare uno sgambetto ai bianconeri sul mercato. Il dirigente, infatti, avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski e vorrebbe portare l’esterno svedese a Londra già a gennaio. L’ex Parma non trova spazio nella Juventus e sarebbe pronto a cambiare aria. A riferirlo è il Mirror. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Fabio, ex ds della, attualmemte al, è pronto a fare uno sgambetto ai bianconeri sul mercato. Il dirigente, infatti, avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski e vorrebbe portare l’esterno svedese a Londra già a gennaio. L’ex Parma non trova spazio nellae sarebbe pronto a cambiare aria. A riferirlo è il Mirror. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

salvo_costadura : Le ultime tre gare in #PremierLeague del #Tottenham sono state tre batoste per 3 - 0 Sarà mica l' effetto #paratici ? - lore_viga : Ottimo l'impatto di Paratici al #Tottenham . - oniizip10 : Ma romero non gioca mai al tottenham? Paratici dura poco - DiscepoloM : Arsenal che nei primi 15' sta surclassando il Tottenham . Che poi tra l'altro Paratici ha pure fatto dei colpi inte… - calciomercatoit : ?? #JuveSamp è anche mercato: #Damsgaard osservato speciale dei bianconeri -