L'ex concorrente di Temptation Island partecipa al match di beneficienza della Virtus Roma e della Nazionale italiana attori organizzato contro la violenza sulle donne e posta sulle storie di Instagram il messaggio violento di un hater. Dopo la fine della relazione con Tommaso Eletti, con cui Valentina ha avuto anche un acceso confronto all'interno della Casa del Grande Fratello, l'ex concorrente di Temptation Island è tornata a fare

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island L'accusa di stalking e la denuncia: nuove polemiche su Tommaso Eletti Dopo le polemiche alimentate da Selvaggia Lucarelli, che definiva il giovane ex concorrente di Temptation Island un 'pessimo esempio' , arrivano le prime conferme in diretta tv. La fine burrascosa ...

GF Vip, la reazione di Tommaso Eletti alle critiche ricevute: le sue parole Il concorrente ha avuto un'avventura televisiva precedente a quella del GF Vip, ovvero Temptation Island , e proprio per questo sul web era già conosciuto ed era già stato criticato. Nonostante le ...

Temptation Island, Sossio e Ursula: perché è finita? Più Sani Più Belli Temptation Island: Valentina Nulli Augusti contro la violenza sulle donne L’ex concorrente di Temptation Island partecipa al match di beneficienza della Virtus Roma e della Nazionale italiana attori organizzato contro la ...

GF Vip, è di nuovo polemica su Tommaso Eletti Il concorrente più discusso della casa del Grande Fratello Vip è tornato a far parlare di sé scatenando il dibattito social. La vita fuori dal reality ...

