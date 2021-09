Serie A, dove vedere Napoli-Cagliari: streaming e diretta tv DAZN o SKY? (Di domenica 26 settembre 2021) Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà il Cagliari di Walter Mazzarri, il match è valido per la 6.a giornata della Serie A 2021-2022. Prima di scoprire dove vedere Roma-Udinese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre. Il Napoli è primo in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 settembre 2021) Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Diego Armando Maradona”, ildi Luciano Spalletti ospiterà ildi Walter Mazzarri, il match è valido per la 6.a giornata dellaA 2021-2022. Prima di scoprireRoma-Udinese intv e, analizziamo il momento delle due squadre. Ilè primo in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

Gazzetta_it : Super Destro segna anche con una bottiglietta in mano: 'Non sapevo dove buttarla!' - bettabet_ : RT @gioremo98: Oggi torniamo tutti insieme dove tutto è cominciato. Non sarà l'ultima volta, ma farà un certo effetto rivederli lì quasi un… - acwblack : RT @gioremo98: Oggi torniamo tutti insieme dove tutto è cominciato. Non sarà l'ultima volta, ma farà un certo effetto rivederli lì quasi un… - sull3giostre : RT @gioremo98: Oggi torniamo tutti insieme dove tutto è cominciato. Non sarà l'ultima volta, ma farà un certo effetto rivederli lì quasi un… - sosconnessa : RT @gioremo98: Oggi torniamo tutti insieme dove tutto è cominciato. Non sarà l'ultima volta, ma farà un certo effetto rivederli lì quasi un… -