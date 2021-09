San Lorenzo, stretta sulla movida: assembramenti nel locale, scatta la multa. Chiuso anche un locale in Via Tiburtina (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, sospesa la licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per un locale di San Lorenzo. 156 le persone in tutto controllate nel corso dei servizi, e una di queste è stata denunciata per vendita di alcolici a minori. Una sanzione è stata infine comminata ad un esercizio commerciale per il mancato rispetto delle norme anti assembramento. Ma ecco tutti i particolari. movida a San Lorenzo, controlli serrati delle forze dell’ordine Impegno costante degli agenti della Polizia di Stato a San Lorenzo dove il commissariato di zona, in collaborazione con la divisione Polizia Amministrativa della Questura, Polizia Roma Capitale e 4 pattuglie dei Carabinieri hanno presidiato e monitorato lo svolgersi della movida che caratterizza il quartiere nel fine settimana. I controlli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, sospesa la licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per undi San. 156 le persone in tutto controllate nel corso dei servizi, e una di queste è stata denunciata per vendita di alcolici a minori. Una sanzione è stata infine comminata ad un esercizio commerciale per il mancato rispetto delle norme anti assembramento. Ma ecco tutti i particolari.a San, controlli serrati delle forze dell’ordine Impegno costante degli agenti della Polizia di Stato a Sandove il commissariato di zona, in collaborazione con la divisione Polizia Amministrativa della Questura, Polizia Roma Capitale e 4 pattuglie dei Carabinieri hanno presidiato e monitorato lo svolgersi dellache caratterizza il quartiere nel fine settimana. I controlli, ...

