Advertising

MediasetTgcom24 : Rovigo, scontro frontale scooter-autovettura: muore 17enne #Rovigo -

Ultime Notizie dalla rete : Rovigo scontro

RovigoOggi.it

commenta Un ragazzo di 17 anni che guidava uno scooter è morto in unofrontale con un'auto avvenuto sulla strada che collegaad Adria, in Polesine. Il giovane, di Adria, avrebbe invaso con il mezzo la corsi opposta, scontrandosi con una vettura che ...... Vela S.p.a., museo M9 e Camera di Commercio Venezia. Ad aprire e moderare il dibattito ...padre Hamazasp vartabed Kechichian - è simbolo di ricchezza di tradizioni e mai motivo di. È ...Un ragazzo di 17 anni che guidava uno scooter è morto in uno scontro frontale con un'auto avvenuto sulla strada che collega Rovigo ad Adria, in Polesine. Il giovane, di Adria, avrebbe invaso con il me ...ADRIA - Si chiamava Mattia Panarella, aveva 17 anni, ed è morto nel terribile incidente di ieri sera, intorno alle 21.45, lungo la regionale 443 (leggi articolo). Il giovane in scooter, ad appena un c ...