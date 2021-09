Pagelle Parma-Pisa 1-1 | voti e tabellino | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Lee ildi, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1: all’iniziale vantaggio ospite firmato da Lorenzo Lucca ha risposto la rete di Enrico Del Prato nella ripresa. In virtù di questo risultato i toscani restano in testa alla classifica con 16 punti, mentre gli emiliano salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA(4-1-4-1): Buffon 6; Del Prato 6,5, Cobbaut 5,5, Valenti 5, Coulibaly 6; Schiattarella 5,5 (82? Sohm sv); Mihaila 6,5, Juric 6 (20? Correia 6), Vazquez 6,5, Brunetta 6; Tutino 5 (63? Inglese 5,5).A disposizione: Turk, Dierckx, D. Iacoponi, Benedyczak, Sohm, Busi, Traore, Bonny, ...