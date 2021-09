Pagelle Napoli Cagliari 2-0 | Osimhen un uragano | Godin travolto VOTI

(Di domenica 26 settembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:: Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6,5; Anguissa 7, Fabian Ruiz 6,5 (88? Demme s.v.); Politano 6(69? Lozano 6), Zielinski 6,5 (69? Elmas 6), Insigne 7 (76? Ounas 6);7,5 (76? Petagna 6).: Cragno 6; Caceres 5,5,5, Walukiewicz 5,5 (68? Ceppitelli 6); Zappa 5,5, Marin 5, Strootman 5 (85? Grassi s.v.), Deiola 5 (68? Keita Balde ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Osimhen FLOP: Deiola VOTI Al termine del ...(personali): Dragowski 7; determinante con ottime parate nella ripresa. In più ha sempre ... che sarà contro la squadra più in forma del campionato, il. Testa alla prossima partita. ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Cagliari, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di ...Sesta vittoria consecutiva, percorso netto e primo posto in classifica. E’ un Napoli sempre più inarrestabile, la squadra di Luciano Spalletti continua a convincere ed è sempre di più una candidata pe ...