Nucleare | Draghi ha un grosso problema con Putin

(Di domenica 26 settembre 2021) “Ignitor”: questo il nome delatomico dicon. Una questione che rischia di far slittare ancora il tanto agognato G20 straordinario sull’Afghanistan che sta consumando ogni energia di Super Mario. Il premier, nel campo della politica internazionale infatti non si trova a proprio agio, tuttavia la vicenda “Ignitor”, che ha scatenato i risentimenti verso l’Italia di tutto il mondo sovietico della scienza – che in Russia conta davvero – ora rischia di far scoppiare una nuova diaspora diplomatica.atomico Sul piano della realpolitik dove si misurano i rapporti di forza punto e basta, il discorso è chiarissimo. I Paesi maggiormente interessati alla crisi Afghana (Russia, Cina, Pakistan, Tajikistan) si sono incontrati e coordinati subito dopo la caduta di Kabul in seno all’organizzazione ...

Nicola Porro

Forse l'annuncio urbi et orbi del nuovo super magnete per la fusione nucleare voleva far passare in ... Questa volta a Draghi, al posto del solito fuoco, toccherà usare il miele per ricucire i rapporti ... ... dalla finanziaria del 2008 a quella successiva dell'euro, dall'incidente nucleare di Fukushima nel ... "Mario, we have to move millimetrically", ripeteva a Draghi ai tempi della crisi dell'euro Ad ...