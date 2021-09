"Non rimarremo in un governo che tassa la casa" (Di domenica 26 settembre 2021) Il leader di Forza Italia mette i paletti "inaccetabile la revisione degli estimi catastali. Servono sgravi e incentivi: lavoriamo alla proroga del bonus 110%". Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) Il leader di Forza Italia mette i paletti "inaccetabile la revisione degli estimi catastali. Servono sgravi e incentivi: lavoriamo alla proroga del bonus 110%".

Advertising

mirellaladini : RT @ilgiornale: Il leader di Forza Italia mette i paletti 'inaccetabile la revisione degli estimi catastali. Servono sgravi e incentivi: la… - cafifal : 'Per noi la casa è sacra. Non rimarremo in un governo che tassa la proprietà immobiliare' - infoitinterno : 'Per noi la casa è sacra. Non rimarremo in un governo che tassa la proprietà immobiliare' - infoitinterno : Fisco, Berlusconi: 'Non rimarremo in un governo che tassa proprietà immobiliare' - Mauro73432329 : -