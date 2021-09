“Non mi passa il pallone”, l’accusa scioccante del fuoriclasse francese (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante la vittoria per 2 a 0 contro il Montpellier, il Paris Saint-Germain sembra tutto tranne che un gruppo coeso. Infatti, dopo gli screzi tra Pochettino e Messi, è arrivato un altro segnale tutt’altro che positivo. Kylian Mbappé, inquadrato dalle telecamere di Canal+ all’uscita dal campo, si è sfogato con Gueye. “Non me la passa”, ha dichiarato l’attaccante francese rivolto verso Neymar, accusato di non cercare mai il compagno di reparto. Insomma, molto talento ma sembra che il gruppo a Parigi non sia una squadra unita. Ti potrebbe piacere: VIDEO DA VEDERE! I tifosi dell’Aston Villa impazziti prendono in giro Ronaldo e lo United! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante la vittoria per 2 a 0 contro il Montpellier, il Paris Saint-Germain sembra tutto tranne che un gruppo coeso. Infatti, dopo gli screzi tra Pochettino e Messi, è arrivato un altro segnale tutt’altro che positivo. Kylian Mbappé, inquadrato dalle telecamere di Canal+ all’uscita dal campo, si è sfogato con Gueye. “Non me la”, ha dichiarato l’attaccanterivolto verso Neymar, accusato di non cercare mai il compagno di reparto. Insomma, molto talento ma sembra che il gruppo a Parigi non sia una squadra unita. Ti potrebbe piacere: VIDEO DA VEDERE! I tifosi dell’Aston Villa impazziti prendono in giro Ronaldo e lo United! L'articolo proviene da Rompi- News sul calcio nazionale e internazionale.

