Napoli-Cagliari | Mazzarri | “Concesso poco alla squadra più forte”

(Di domenica 26 settembre 2021) “Abbiamo affrontato lapiùdel campionato, in uno stato di forma pazzesca. Abbiamo fatto una grande partita difensiva, provando anche ad attaccare. È mancata un po’ di concretezza, potevamo anche andare in vantaggio“. Così Walter, allenatore del, commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta rimediata contro il. “Abbiamoa unache ha dato 5-6 gol agli avversari – ha proseguito il tecnico dei sardi –, sbagliando la marcatura sul loro vantaggio. Nel secondo tempo c’è stata l’ingenuità sul rigore prima del nostro assalto finale“. “Ho visto comunque unsolido, ci è mancato qualcosa di concretezza e nel gioco. Se venerdì recuperiamo energie possiamo giocarcela in un ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - annatrieste : 'È stato il Cagliari a fare tropp schif o è stato il Napoli a essere troppo forte?' MA CH' C' N' FOOOOOOTTT - _SiGonfiaLaRete : #NapoliCagliari, il commento del club azzurro #ForzaNapoliSempre - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Il Napoli mantiene il primato: Cagliari k.o., sesta vittoria di fila per gli azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Osimhen e Insigne stendono i sardi, azzurri a quota 18 Ilbatte il2 - 0 nel posticipo della sesta giornata della Serie A, resta a punteggio pieno e a quota 18 rimane leader solitario in classifica. La formazione di Spalletti sblocca il ...La sesta sinfonia deldi Luciano Spalletti. Grazie ai gol di Osimhen e Insigne, gli azzurri superano ildell'ex Mazzarri e si riprendono il primato in classifica a scapito del Milan. Sesta vittoria ...Mazzarri, infatti, ripesca Caceres, Godin, Zappa e Strootman e s’affida a un 4-4-1-1 e un centrocampo che però non ci mette niente a diventare a cinque. Uno sguardo alla formazione e il Napoli capisce ...Arrivato in panchina, infatti, il polacco si è coperto la caviglia destra con una vistosa fasciatura con ghiaccio. Non dovrebbe, comunque, essere nulla di grave Pare che, parlando con lo staff medico, ...