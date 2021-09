Napoli-Cagliari | Insigne | “Rimaniamo con i piedi per terra Maglia numero dieci non si tocca”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) “Vincere e fare il gol era il modo migliore per festeggiare la targa per le 400 presenze ricevuta a inizio partita”. Così Lorenzoal termine della vittoria del suoper 2-0 contro il. “Dobbiamo stare con ipere lavorare perché la strada è ancora molto lunga. E’ un’emozione indescrivibile ricevere l’ovazione dei tifosi. E’ quello che ho sempre sognato e sto cercando di ripagare la loro fiducia con buone prestazioni”, ha detto a Dazn. Alla lettura delle formazioni, sul maxischermo è comparso per errore il10 accanto al suo nome. “Il mioè il 24, la 10 non si– prosegue -. E’ stata ladi una leggenda che ci ha portato sul tetto del mondo e ci ha fatto sognare. E’ una ...