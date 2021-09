Miles Davis, l’immortale (Di domenica 26 settembre 2021) Quello che leggete qua sotto è stato scritto di getto il 30 settembre 1991 e inviato alla redazione de il manifesto ma non pubblicato. Accompagnavano il fax queste parole: «Se altri colleghi hanno già scritto, cestinatelo pure. Ho avuto il bisogno di scrivere per ‘razionalizzare’ il dolore. A presto». A distanza di trent’anni, il pezzo mette a fuoco alcuni elementi valutativi ormai consolidati, pur conservando la dolente emozione causata da una scomparsa traumatica per chiunque amasse il jazz. Un pugno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 settembre 2021) Quello che leggete qua sotto è stato scritto di getto il 30 settembre 1991 e inviato alla redazione de il manifesto ma non pubblicato. Accompagnavano il fax queste parole: «Se altri colleghi hanno già scritto, cestinatelo pure. Ho avuto il bisogno di scrivere per ‘razionalizzare’ il dolore. A presto». A distanza di trent’anni, il pezzo mette a fuoco alcuni elementi valutativi ormai consolidati, pur conservando la dolente emozione causata da una scomparsa traumatica per chiunque amasse il jazz. Un pugno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

WZRDPlaylist : Equinox by John Coltrane;Miles Davis - cutierudegirl : Miles Davis subito dopo la doccia e milleuno modi di compiacersi - KornerKeystone : RT @JazzSketches: Miles Davis with John Coltrane, ca. 1958 ?? Metronome #Jazz #JazzSketches #MilesDavis #JohnColtrane - jazzmanahn : RT @mctony: RT @JazzSketches: Miles Davis with John Coltrane, ca. 1958…. ?? Metronome #Jazz #JazzSketches #MilesDavis #JohnColtrane https… - zerothehero : @Dr_Caligari_ @GianniniRoberto @progwind @prokofiev91 @DzigaCacace @MinervaArmata @for_tu_na_ @cptstax Effettivamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Miles Davis EMMA - JEAN THACKRAY - YELLOW (Movementt, 2021) Ad aprire il disco, Mercury procede con un assalto di piatti che sfumano in una melodia di Fender Rhodes, che richiama i momenti più morbidi dei repertori di Alice Coltrane e Miles Davis. Nei momenti ...

Chi è Tullio De Piscopo: carriera, vita privata e curiosità sul cantautore E proprio sotto la sua guida che il giovane Tullio ha cominciato ad ascoltare i dischi di grandi artisti come Charlie Parker, Miles Davis, Kenny Klarke, Art Blakey, Max Roach e tanti altri. leggi ...

Miles Davis, l'immortale Il Manifesto "Non chiamatemi ’jazzman’, ma mi cercò Miles" di Gian Aldo Traversi Messa da parte la proverbiale esuberanza ritmica distilla ogni nota e ogni accordo privilegiando timbro e tocco, creando spazi e rarefazioni, attese e risonanze: Trilok Gurtu, pe ...

Nino D’Angelo: “La camorra mi ha costretto a lasciare Napoli: mi hanno sparato due volte” Rispondendo alle domande di Candida Morvillo, il cantautore napoletano ha spiazzato i lettori raccontando di come le continue minacce della camorra lo abbiano costretto ad abbandonare la città che tan ...

Ad aprire il disco, Mercury procede con un assalto di piatti che sfumano in una melodia di Fender Rhodes, che richiama i momenti più morbidi dei repertori di Alice Coltrane e. Nei momenti ...E proprio sotto la sua guida che il giovane Tullio ha cominciato ad ascoltare i dischi di grandi artisti come Charlie Parker,, Kenny Klarke, Art Blakey, Max Roach e tanti altri. leggi ...di Gian Aldo Traversi Messa da parte la proverbiale esuberanza ritmica distilla ogni nota e ogni accordo privilegiando timbro e tocco, creando spazi e rarefazioni, attese e risonanze: Trilok Gurtu, pe ...Rispondendo alle domande di Candida Morvillo, il cantautore napoletano ha spiazzato i lettori raccontando di come le continue minacce della camorra lo abbiano costretto ad abbandonare la città che tan ...