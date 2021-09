Massimo Giletti: età, fidanzata, moglie, figli, malattia, malore, Non è l’Arena, Instagram (Di domenica 26 settembre 2021) Massimo Giletti è uno dei più apprezzati conduttori televisivi italiani nel campo dell’approfondimento culturale e politico. Il giornalista oggi conduce il talk Non è l’Arena su La7 (il programma andava abitualmente in onda di domenica, ma dal 2021 è avvenuto un cambio di data in palinsesto). Volto notissimo della tv nostrana, sicuri di sapere tutto... Leggi su donnapop (Di domenica 26 settembre 2021)è uno dei più apprezzati conduttori televisivi italiani nel campo dell’approfondimento culturale e politico. Il giornalista oggi conduce il talk Non èsu La7 (il programma andava abitualmente in onda di domenica, ma dal 2021 è avvenuto un cambio di data in palinsesto). Volto notissimo della tv nostrana, sicuri di sapere tutto...

Advertising

boia_er : RT @DiDimiero: Massimo Giletti è stato fatto fuori da Cairo (La7). Non gli è stato rinnovato il contratto per la trasmissione 'Non è l'Aren… - TeleConsiglio : A chi facciamo un sacco di scherzi stasera? A tutti, ovviamente, per divertirci con la terza puntata condotta da En… - bubinoblog : SCHERZI A PARTE, TERZA PUNTATA: GILETTI, LAMBORGHINI E SIFFREDI TRA LE VITTIME DI PAPI - paolosarti69 : Green pass, Massimo Giletti: 'Oggi abbiamo persone che dicono che in Ita... - leone52641 : RT @DiDimiero: Massimo Giletti è stato fatto fuori da Cairo (La7). Non gli è stato rinnovato il contratto per la trasmissione 'Non è l'Aren… -