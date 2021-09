Maria De Filippi caccia un tronista di Uomini e Donne | le anticipazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 settembre 2021) Fine settimana di registrazioni a Roma perdee la squadra di. E come sempre dal vicolo delle news arrivano le. Nelle prossime puntate del programma di Canale 5 ne vedremo davvero delle belle perchè a quanto pare, uno dei tronisti è statoto. Era nell’aria a dire il vero, che uno dei maschietti seduti sul trono fosse una vera sola. E pensare che fanno provini su provini, colloqui e continua a succedere che arrivino persone pronte a prendere in giroe tutto il cucuzzaro. Ma questa volta “la redazione lo sa”, ha sgamato in tempo zero ilche probabilmente era lì solo per visibilità. Volete sapere di chi si tratta? Probabilmente lo avrete già capito ma ve lo raccontiamo nelle ...