LIVE Juventus-Sampdoria 3-2 | Serie A calcio in DIRETTA | vittoria sofferta per i bianconeri Pagelle e highlights

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.35 Ecco le(4-4-2): Perin 6; Cuadrado 7, De Ligt 6, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 5.5 (69? Chiellini 6), Bentancur 6.5 (81? McKennie s.v.), Locatelli 7, Chiesa 6 (69? Ramsey 6); Dybala 7 (21? Kulusevski 6.5), Morata 6 (81? Kean s.v.). Allenatore: Allegri 6.(4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 7, Colley 6, Murru 5 (58? Augello 6); Depaoli 5 (58? Damsgaard 6.5), Thorsby 6 (86? Askildsen s.v.), Ekdal 5 (58? Adrien Silva 6), Candreva 6.5; Caputo 6 (69? Torregrossa 6), Quagliarella 6. Allenatore: D’Aversa 6. 14.30 Partita spettacolare che vede unamai doma,che riesce a vincere ...

55' Lasfonda ancora sulla destra; Locatelli arriva al tiro dal limite dell'area, ma svirgola e il pallone termina lontano dalla porta di Audero. 53' Recupero decisivo di de Ligt, sventato l'...14' Lacostruisce bene e Morata si presenta tutto solo, ma da posizione leggermente defilata contro Audero. Il portiere lo ipnotizza e neutralizza la conclusione bassa dell'attaccante ...Fantacalcio LIVE, tutti gli assist della 6a giornata: le decisioni ufficiali sui bonus in tutte le partite di Serie A ...94' - FINISCE COSI'! LA JUVENTUS VINCE 3-2 CONTRO LA SAMPDORIA! Decisivi i gol di Dybala, poi uscito per infortunio poco dopo, il rigore di Bonucci e il primo gol in bianconero di Locatelli. Altro 3-2 ...