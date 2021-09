Lazio-Roma 3-2, il derby è biancoceleste (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio batte la Roma 3-2 e vince il derby nella sesta giornata della Serie A. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina al termine di 90 minuti ricchi di gol e emozioni. Il successo consente alla formazione di Sarri di salire a 11 punti. La squadra di Mourinho, invece, rimane a quota 12. LA PARTITA – Lazio avanti 2-0 con un avvio strepitoso. I biancocelesti sbloccano il risultato all’11’ con Milinkovic-Savic, che si inserisce nelle maglie larghe della difesa giallorossa. Colpo di testa sul cross di Anderson, palla in rete e Rui Patricio battuto nonostante l’uscita disperata: 1-0. La Roma prova a organizzarsi, ma viene subito colpita per la seconda volta. Zaniolo reclama un penalty in area biancoceleste, la ripartenza della Lazio è letale. Immobile divora il ... Leggi su funweek (Di domenica 26 settembre 2021) Labatte la3-2 e vince ilnella sesta giornata della Serie A. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina al termine di 90 minuti ricchi di gol e emozioni. Il successo consente alla formazione di Sarri di salire a 11 punti. La squadra di Mourinho, invece, rimane a quota 12. LA PARTITA –avanti 2-0 con un avvio strepitoso. I biancocelesti sbloccano il risultato all’11’ con Milinkovic-Savic, che si inserisce nelle maglie larghe della difesa giallorossa. Colpo di testa sul cross di Anderson, palla in rete e Rui Patricio battuto nonostante l’uscita disperata: 1-0. Laprova a organizzarsi, ma viene subito colpita per la seconda volta. Zaniolo reclama un penalty in area, la ripartenza dellaè letale. Immobile divora il ...

