Insigne: «Napoli-Verona fa ancora male, vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi ed esprimere il gioco di Spalletti» (Di domenica 26 settembre 2021) Ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria sul Cagliari, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Cos’altro chiedere a questa serata? «Il modo migliore per festeggiare le 400 partite era vincere e fare gol, ci siamo riusciti tutti assieme, dobbiamo solo stare con i piedi per terra e lavorare perché la strada è molto lunga». Cosa provi quando il pubblico acclama il suo capitano? «E’ un’emozione indescrivibile che ho sempre sognato, me lo sto godendo, sto cercando di ripagare la fiducia nelle prestazioni aiutando la squadra ad arrivare al risultato». Durante il riscaldamento accanto al tuo nome è comparso il numero 10, cosa ne pensi? «Ho il mio numero 24, la 10 non si tocca, è stata la maglia di una leggenda che ci ha portati sul tetto del mondo, è giusto che rimanga nel cassetto, è una maglia che non si può toccare ed è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria sul Cagliari, il capitano del, Lorenzo. Cos’altro chiedere a questa serata? «Il modo migliore per festeggiare le 400 partite era vincere e fare gol, ci siamo riusciti tutti assieme, dobbiamo solo stare con i piedi per terra e lavorare perché la strada è molto lunga». Cosa provi quando il pubblico acclama il suo capitano? «E’ un’emozione indescrivibile che ho sempre sognato, me lo sto godendo, sto cercando dilanelle prestazioni aiutando la squadra ad arrivare al risultato». Durante il riscaldamento accanto al tuo nome è comparso il numero 10, cosa ne pensi? «Ho il mio numero 24, la 10 non si tocca, è stata la maglia di una leggenda che ci ha portati sul tetto del mondo, è giusto che rimanga nel cassetto, è una maglia che non si può toccare ed è ...

pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Cagliari 2-0, rete di Insigne L. (NAP) - RepSscNapoli : Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen e Insigne riportano gli azzurri in vetta. E' la sesta vittoria in fila - molarolandia : -