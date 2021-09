"I veri numeri del Covid in pronto soccorso". Zangrillo, nuovo sconvolgente grafico: "Ma lo show deve continuare..." | Guarda (Di domenica 26 settembre 2021) Basta con il terrorismo quotidiano sul Coronavirus. Dal suo osservatorio privilegiato del San Raffaele a Milano, Alberto Zangrillo prosegue una battaglia che va avanti, con varie accezioni e sfumature, da un anno e mezzo. Finito nel tritacarne per aver definito il virus "clinicamente morto" nell'estate del 2020 e poi smentito dalla recrudescenza della seconda ondata, il capo rianimatore dell'ospedale milanese da settimane, forte dei dati dei bollettini ma soprattutto dell'esperienza sul "fronte", è tornato a lanciare messaggi fortissimi di "normalizzazione". A un anno e mezzo abbondante dall'inizio della pandemia che ha travolto anche l'Italia, spiega il medico, non ha più senso bombardare i cittadini con i numeri di una emergenza che, nei fatti, sta scemando. La prova? Arriva via Twitter, ovviamente. "1 accesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Basta con il terrorismo quotidiano sul Coronavirus. Dal suo osservatorio privilegiato del San Raffaele a Milano, Albertoprosegue una battaglia che va avanti, con varie accezioni e sfumature, da un anno e mezzo. Finito nel tritacarne per aver definito il virus "clinicamente morto" nell'estate del 2020 e poi smentito dalla recrudescenza della seconda ondata, il capo rianimatore dell'ospedale milanese da settimane, forte dei dati dei bollettini ma soprattutto dell'esperienza sul "fronte", è tornato a lanciare messaggi fortissimi di "normalizzazione". A un anno e mezzo abbondante dall'inizio della pandemia che ha travolto anche l'Italia, spiega il medico, non ha più senso bombardare i cittadini con idi una emergenza che, nei fatti, sta scemando. La prova? Arriva via Twitter, ovviamente. "1 accesso ...

Advertising

Libero_official : 'Un ricovero per #Covid al giorno. Ma the show must go on'. #Zangrillo, il post polemico: ecco i 'veri' numeri dell… - PGRotondo : (Quasi) tutti i brand di #banking e #finance italiani colpiti da #phishing. Quali sono i veri numeri del fenomeno? - disinformatia : RT @VinnieVegaPF: Ogni giorno @lucatelese si sveglia e sa che dovrà sparare qualche altro numero alla cazzo di cane in merito ai vaccini pe… - AmedeoFortuna : RT @VinnieVegaPF: Ogni giorno @lucatelese si sveglia e sa che dovrà sparare qualche altro numero alla cazzo di cane in merito ai vaccini pe… - ClitoRider : RT @VinnieVegaPF: Ogni giorno @lucatelese si sveglia e sa che dovrà sparare qualche altro numero alla cazzo di cane in merito ai vaccini pe… -