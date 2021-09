I giochi per Nintendo 64 da giocare assolutamente su Nintendo Switch – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 26 settembre 2021) A fine ottobre arriveranno su Nintendo Switch, attraverso Nintendo Switch Online, alcuni giochi per Nintendo 64: perché rigiocarli?. Nell’ultimo Nintendo Direct, tra i vari annunci relativi ai titoli di prossima uscita, la società giapponese ha ufficializzato l’arrivo, in maniera simile ai cataloghi già presenti (e in constante ampliamento) di NES e SNES, di giochi per SEGA Mega Drive e Nintendo 64. Diversamente dalle voci di corridoio, non è stato inserito materiale Game Boy. Poco fa abbiamo scritto “in maniera simile” a NES e SNES, perché in realtà per usufruire dei giochi per Mega Drive e Nintendo ... Leggi su helpmetech (Di domenica 26 settembre 2021) A fine ottobre arriveranno su, attraversoOnline, alcuniper64: perché rigiocarli?. Nell’ultimoDirect, tra i vari annunci relativi ai titoli di prossima uscita, la società giapponese ha ufficializzato l’arrivo, in maniera simile ai cataloghi già presenti (e in constante ampliamento) di NES e SNES, diper SEGA Mega Drive e64. Diversamente dalle voci di corridoio, non è stato inserito materiale Game Boy. Poco fa abbiamo scritto “in maniera simile” a NES e SNES, perché in realtà per usufruire deiper Mega Drive e...

Advertising

Coninews : L'Italia che riparte, l'Italia che va veloce, l'Italia che vola. ???? Una giornata nella capitale per celebrare le s… - NintendoItalia : Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedic… - Coninews : Un pomeriggio speciale sta per cominciare! ???? I grandi protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici di… - LEONWSKI : @SantucciFulvio L’unica cosa che non mi sta piacendo di Inzaghi è proprio il fatto che uno come lui non giochi quas… - BallarioMichele : RT @anthos555: Mentre a Roma arriva la Porta dell'Inferno,sulla Sacra di San Michele in Piemonte parte una spada di Luce. Chi frequenta cer… -