Highlights F1 GP Russia 2021, Hamilton trionfa davanti a Verstappen e Sainz (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Gli Highlights del Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1, in cui Lewis Hamilton su Mercedes ha trionfato davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Carlos Sainz. Gara pazza e inizialmente dominata da Lando Norris, ma stravolta nei giri finali dalla pioggia, che ha ridisegnato completamente il podio di Sochi. Ecco il VIDEO dei momenti salienti della corsa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Glidel Gran Premio didi Formula 1, in cui Lewissu Mercedes hatoalla Red Bull di Maxe alla Ferrari di Carlos. Gara pazza e inizialmente dominata da Lando Norris, ma stravolta nei giri finali dalla pioggia, che ha ridisegnato completamente il podio di Sochi. Ecco ildei momenti salienti della corsa. SportFace.

Advertising

statodelsud : Formula 1, Gp di Russia: 100esima vittoria per Hamilton, secondo Verstappen. HIGHLIGHTS - Pino__Merola : Formula 1, Gp di Russia: 100esima vittoria per Hamilton, secondo Verstappen. HIGHLIGHTS - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Formula 1, Gp di Russia: 100esima vittoria per Hamilton, secondo Verstappen. HIGHLIGHTS - OA_Sport : VIDEO #F1, #RussianGP 2021: gli highlights della gara di Sochi con il 100° successo di Lewis #Hamilton - anna_annie12 : Formula 1, Gp di Russia: 100esima vittoria per Hamilton, secondo Verstappen. HIGHLIGHTS | Sky TG24 -