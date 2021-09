Gaffe di Laschet, scheda piegata male col voto in mostra (Di domenica 26 settembre 2021) Il voto nell'urna come ultimo autogoal di Armin Laschet? È quello che chiede la Bild, affermando che il candidato cancelliere della Cdu - Csu corre il rischio di vedere invalidato il proprio voto. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnell'urna come ultimo autogoal di Armin? È quello che chiede la Bild, affermando che il candidato cancelliere della Cdu - Csu corre il rischio di vedere invalidato il proprio. ...

Advertising

ValeSunny : RT @Cri_Giordano: Continuano le gaffe per Armin #Laschet che piega male la tessera elettorale e tutti vedono il suo voto (che resta tuttavi… - zazoomblog : L’ultima gaffe di Armin Laschet: il candidato della Cdu piega male la scheda elettorale e rischia l’annullamento de… - Cri_Giordano : Continuano le gaffe per Armin #Laschet che piega male la tessera elettorale e tutti vedono il suo voto (che resta t… - RaiNews : Sulla questione si è espresso il Bundeswahlleiter, la commissione che supervisiona le elezioni in Germania: 'Il vot… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gaffe di Laschet, scheda piegata male col voto in mostra: (ANSA) - BERLINO, 26 SET - Il voto nell'… -