F1 GP Russia 2021, Leclerc: “Non sono contento, mi dispiace finire in quindicesima posizione” (Di domenica 26 settembre 2021) “La decisione di restare con le slick? C’è stata una discussione, il giro giusto per rientrare era quello di Sainz ma non volevo creare casini, quello successivo era già troppo tardi: ci ho provato ma lì ho perso la gara”. Questa l’amarezza di Charles Leclerc, solamente quindicesimo a causa della pioggia dopo la rimonta dal fondo della griglia. “Oggi non sono contento, la power unit ha aiutato ma mi dispiace veramente tanto finire in quella posizione – spiega il monegasco della Ferrari a Sky Sport – Bravo Carlos, è finito davanti alla McLaren e questo è buono”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) “La decisione di restare con le slick? C’è stata una discussione, il giro giusto per rientrare era quello di Sainz ma non volevo creare casini, quello successivo era già troppo tardi: ci ho provato ma lì ho perso la gara”. Questa l’amarezza di Charles, solamente quindicesimo a causa della pioggia dopo la rimonta dal fondo della griglia. “Oggi non, la power unit ha aiutato ma miveramente tantoin quella– spiega il monegasco della Ferrari a Sky Sport – Bravo Carlos, è finito davanti alla McLaren e questo è buono”. SportFace.

