Elezioni Germania, exit poll e risultati in diretta. Testa a testa tra Scholz e Laschet: Spd in leggero vantaggio. Verdi terzi ma in calo (Di domenica 26 settembre 2021) Sarà un testa a testa tra il candidato della Spd Olaf Scholz e lo sfidante della Cdu Armin Laschet: i primi exit poll che arrivano dopo la chiusura dei seggi in Germania confermano le attese della vigilia, con i due principali partiti a giocarsi la prima posizione. I socialdemocratici al 26% secondo la rilevazione della Zdf, seguiti dalla Cdu/Csu al 24%. I Verdi si confermano terzi ma perdono ancora rispetto alle attese: sono stimati al 14,5%, incalzati dai liberali (Fdp) al 12. Secondo gli stessi exit poll, la destra populista di AfD si fermerebbe al 10%, mentre la Linke crollerebbe al 5%, la percentuale necessaria per entrare al Bundestag. Secondo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Sarà untra il candidato della Spd Olafe lo sfidante della Cdu Armin: i primiche arrivano dopo la chiusura dei seggi inconfermano le attese della vigilia, con i due principali partiti a giocarsi la prima posizione. I socialdemocratici al 26% secondo la rilevazione della Zdf, seguiti dalla Cdu/Csu al 24%. Isi confermanoma perdono ancora rispetto alle attese: sono stimati al 14,5%, incalzati dai liberali (Fdp) al 12. Secondo gli stessi, la destra populista di AfD si fermerebbe al 10%, mentre la Linke crollerebbe al 5%, la percentuale necessaria per entrare al Bundestag. Secondo gli ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, andamento dei partiti dal 1949 ad oggi. Via @ZDF - Andrea_V_73 : 'Elezioni #Germania, #exitpoll: Testa a testa con #Spd al 26% e #Cdu al 24% per la #Zdf, 25 pari secondo la #Ard'… -