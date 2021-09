Derby spettacolare all’Olimpico | Sarri batte Mourinho 3-2

(Di domenica 26 settembre 2021) Si è conclusa Lazio-Roma,della Capitale e gara valida per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Passa subito in vantaggio la squadra di Mauriziocon Milinkovic-Savic, è suo infatti il colpo di testa che anticipa Rui Patricio sul traversone di Felipe Anderson. Il centrocampista biancoceleste subisce anche un duro impatto con il braccio del portiere portoghese, ma dopo attimi di paura si rialza e riprende la gara. La Roma prova a rispondere con Cristante, ma viene colpita nuovamente in contropiede: il gol dell’ex di Pedro fa 2-0! Immobile serve alla perfezione lo spagnolo cheRui Patricio sul primo palo con uno splendido rasoterra. In avvio di azione la Roma si era lamentata di un possibile calcio di rigore per l’intervento scomposto di Hysaj su Zaniolo. Alla mezz’ora Zaniolo colpisce il palo sugli sviluppi di un corner, ...

gringoserra78 : Ebbene si! Uno spettacolare derby vinto dai bianco celesti e il pubblico la fatto da padrona si è sentita la mancan… - STnews365 : Serie A, la Lazio vince un derby spettacolare: Roma ko 3-2. I biancocelesti si sono imposti grazie alle reti di Mil… - docst : RT @fanpage: Roma è biancoceleste. La Lazio porta a casa un derby spettacolare #LazioRoma - fanpage : Roma è biancoceleste. La Lazio porta a casa un derby spettacolare #LazioRoma - Shootout_ita : Finisce per 3a2 il derby #LazioRoma. Ritmi altissimi nel primo tempo, squadre più lunghe nel secondo. Ma è stata c… -

Derby della Capitale spettacolare tra Lazio e Roma, con i biancocelesti che si impogono 3-1 sui giallorossi. Partenza a razzo degli uomini di Sarri, che in 19' si porta avanti di due reti. Stacco di t ...La Lazio ha sconfitto la Roma per 3-2 nell'attesissimo derby della capitale valido per la sesta giornata della Serie A. I biancocelesti sono così tornati alla vittoria dopo aver raccolto soltanto due ...