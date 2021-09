Ciclismo, Julian Alaphilippe una spanna sopra tutti. Ora va a caccia del record di Sagan, Binda, Merckx, Van Steenbergen e Freire (Di domenica 26 settembre 2021) Julian Alaphilippe ha confezionato un numero incredibile, oggi, a Lovanio e per il secondo anno consecutivo si è laureato campione del Mondo di Ciclismo su strada. Grazie a questo trionfo, il transalpino ha raggiunto Georges Ronsse, Briek Schotte, Rik Van Looy, Freddy Maertens, Greg Lemond e Gianni Bugno a quota due maglie iridate. Il portacolori della Deceuninck-Quick Step, inoltre, è il primo francese, nella storia, a vincere due Mondiali. Il fuoriclasse transalpino, peraltro, è diventato il settimo corridore, nella storia, a vincere due titoli iridati consecutivi. Prima di lui ci sono riusciti Georges Ronsse (1928, 1929), Rik Van Steenbergen (1956, 1957), Rik Van Looy (1960, 1961), Gianni Bugno (1991, 1992), Paolo Bettini (2006, 2007) e Peter Sagan (2015, 2016, 2017). Solo cinque atleti, nella ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ha confezionato un numero incredibile, oggi, a Lovanio e per il secondo anno consecutivo si è laureato campione del Mondo disu strada. Grazie a questo trionfo, il transalpino ha raggiunto Georges Ronsse, Briek Schotte, Rik Van Looy, Freddy Maertens, Greg Lemond e Gianni Bugno a quota due maglie iridate. Il portacolori della Deceuninck-Quick Step, inoltre, è il primo francese, nella storia, a vincere due Mondiali. Il fuoriclasse transalpino, peraltro, è diventato il settimo corridore, nella storia, a vincere due titoli iridati consecutivi. Prima di lui ci sono riusciti Georges Ronsse (1928, 1929), Rik Van(1956, 1957), Rik Van Looy (1960, 1961), Gianni Bugno (1991, 1992), Paolo Bettini (2006, 2007) e Peter(2015, 2016, 2017). Solo cinque atleti, nella ...

