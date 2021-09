Chiellini: «Abbiamo perso il gusto per il duello, molti difensori, anche di alto livello, sono troppo puliti» (Di domenica 26 settembre 2021) Su L’Equipe una lunga intervista al difensore della Juventus Giorgio Chiellini. Parla del rapporto con il suo corpo, del costante aggiornamento per resistere al passare degli anni, dell’importanza della forza di volontà nel trovare la giusta continuità. Del suo rapporto con la fase difensiva. «Quando sei un difensore, è una sfida con il tuo attaccante, ti diverti a vedere che non segna. Preferirei salvare un gol che segnare un gol. Mi piace il duello, il combattimento corpo a corpo, queste sono le mie caratteristiche. Ero diverso a 20 anni, giocavo di lato, correvo, volevo attaccare, centrare, sparare. Nel corso degli anni, sono diventato sempre più specialista della difesa. Ma sono rimasto impegnato nell’evoluzione del gioco. Dieci anni fa, non mi è mai stato chiesto di giocare a calcio. Mi è stato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Su L’Equipe una lunga intervista al difensore della Juventus Giorgio. Parla del rapporto con il suo corpo, del costante aggiornamento per resistere al passare degli anni, dell’importanza della forza di volontà nel trovare la giusta continuità. Del suo rapporto con la fase difensiva. «Quando sei un difensore, è una sfida con il tuo attaccante, ti diverti a vedere che non segna. Preferirei salvare un gol che segnare un gol. Mi piace il, il combattimento corpo a corpo, questele mie caratteristiche. Ero diverso a 20 anni, giocavo di lato, correvo, volevo attaccare, centrare, sparare. Nel corso degli anni,diventato sempre più specialista della difesa. Marimasto impegnato nell’evoluzione del gioco. Dieci anni fa, non mi è mai stato chiesto di giocare a calcio. Mi è stato ...

