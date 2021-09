Casa è sacra, no di Berlusconi a nuove tasse: non resteremo in un governo che vanifica i sacrifici dei cittadini (Di domenica 26 settembre 2021) Il no di Silvio Berlusconi a qualsiasi ipotesi di intervento fiscale sulla Casa. Sul catasto, riformulazioni e altre tasse, è netto. Fermo. Inequivocabile. E si aggiunge a quello di Matteo Salvini in conto Lega. E, per l’opposizione: a quello di Giorgia Meloni in quota Fdi. «Vi sono alcuni punti fermi che caratterizzano la nostra partecipazione a questo governo, proprio nell’ottica di favorire la ripartenza», ha esordito il leader di Forza Italia affrontando l’argomento con toni definitivi. «Uno dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma di patrimoniale e di ogni altra forma di tassazione che colpisca la proprietà immobiliare». Berlusconi, la Casa è sacra: no alla tassa sulla proprietà immobiliare frutto di sacrifici Il padre nobile di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 settembre 2021) Il no di Silvioa qualsiasi ipotesi di intervento fiscale sulla. Sul catasto, riformulazioni e altre, è netto. Fermo. Inequivocabile. E si aggiunge a quello di Matteo Salvini in conto Lega. E, per l’opposizione: a quello di Giorgia Meloni in quota Fdi. «Vi sono alcuni punti fermi che caratterizzano la nostra partecipazione a questo, proprio nell’ottica di favorire la ripartenza», ha esordito il leader di Forza Italia affrontando l’argomento con toni definitivi. «Uno dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma di patrimoniale e di ogni altra forma di tassazione che colpisca la proprietà immobiliare»., la: no alla tassa sulla proprietà immobiliare frutto diIl padre nobile di ...

