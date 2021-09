Boxe | Anthony Joshua | “Sono pronto a tornare in palestra e migliorare Questa è stata una grande lezione”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Forse ancor più dolorosa di quella con Andy Ruiz, la sconfitta dial Tottenham Hotspur Stadium contro l’ucraino Oleksandr Usyk crea al britannico sempre più dubbi circa una futura riunificazione delle cinture mondiali. Doveva essere il passaggio verso uno tra Tyson Fury e Deontay Wilder, invece il combattimento della notte scorsa lo ha privato di tre delle quattro cinture in suo possesso, e per di più con un pugile che ha ancora una volta dimostrato di ben sapere il fatto suo. Subito dopo il combattimento, “AJ” ha affermato chiaramente di non vedere più nulla dal nono round, con il suo promoter Eddie Hearn che ha suggerito una rottura dell’orbita dell’occhio. In sala stampa ha dichiarato: “Non potevo più vedere nulla perché il mio occhio era chuso. E’una buona esperienza, perché nelle avversità devi semplicemente ...