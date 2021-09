“007 – No time to die” a Matera per la ripresa di un nuovo capitolo (Di domenica 26 settembre 2021) Il 29 settembre la speciale proiezione del nuovo capitolo della saga cinematografica più famosa al Mondo Matera – Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, anche Matera è entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo, il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri ospiterà la Speciale Proiezione Materana di 007 – No time to die, in una serata evento fortemente voluta dalla Lucana Film Commission. Daniel Craig chiuderà così il suo spettacolare incarico di agente segreto al servizio di Sua Maestà in una delle culle più antiche della civiltà umana: i Sassi dichiarati patrimonio dell’UNESCO. Ospiti d’onore della serata saranno due interpreti di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 settembre 2021) Il 29 settembre la speciale proiezione deldella saga cinematografica più famosa al Mondo– Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, ancheè entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell’uscita del, il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri ospiterà la Speciale Proiezionena di 007 – Noto die, in una serata evento fortemente voluta dalla Lucana Film Commission. Daniel Craig chiuderà così il suo spettacolare incarico di agente segreto al servizio di Sua Maestà in una delle culle più antiche della civiltà umana: i Sassi dichiarati patrimonio dell’UNESCO. Ospiti d’onore della serata saranno due interpreti di ...

