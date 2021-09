Torino, accoltella la compagna e poi tenta il suicidio: entrambi sono in ospedale in pericolo di vita (Di sabato 25 settembre 2021) Ha accoltellato la compagna, per poi tentare di togliersi la vita, ingerendo varechina. Ora entrambi sono ricoverati in condizioni gravi all’ospedale di Chivasso, vicino Torino. È successo nella tarda serata del 24 settembre a Caluso, in Piemonte, nella casa che la giovanissima coppia di origine nigeriana – lui 23 anni e lei 21 – condivide. Il giovane ha colpito la ragazza ripetutamente con un coltello da cucina, al termine di un violento litigio. Poi ha scritto un biglietto in inglese e ha cercato di avvelenarsi. Lo hanno salvato i carabinieri, chiamati dai vicini di casa allarmati dalle grida e dalle richieste d’aiuto della 21enne. I soccorsi hanno portato la compagna al pronto soccorso in codice rosso. Anche l’aggressore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Hato la, per poire di togliersi la, ingerendo varechina. Oraricoverati in condizioni gravi all’di Chivasso, vicino. È successo nella tarda serata del 24 settembre a Caluso, in Piemonte, nella casa che la giovanissima coppia di origine nigeriana – lui 23 anni e lei 21 – condivide. Il giovane ha colpito la ragazza ripetutamente con un coltello da cucina, al termine di un violento litigio. Poi ha scritto un biglietto in inglese e ha cercato di avvelenarsi. Lo hanno salvato i carabinieri, chiamati dai vicini di casa allarmati dalle grida e dalle richieste d’aiuto della 21enne. I soccorsi hanno portato laal pronto soccorso in codice rosso. Anche l’aggressore, ...

