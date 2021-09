Test salivari, quali sono quelli validi per il Green Pass: la circolare del ministero (Di sabato 25 settembre 2021) Green Pass: non c’è giornale, televisione, ministro o domanda che non contenga queste due parole. Come tutti sanno ad oggi il certificato verde è obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, previa sospensione. Il ministero della Salute oggi, 24 settembre, ha inviato la circolare contenente le nuove regole; uno dei punti più importanti del decreto, però, riguarda la tipologia di “tampone” valido per ottenere il Green Pass. Ricordiamo infatti che vaccinarsi non è l’unica possibilità per avere il certificato verde: si può ricevere anche previa guarigione o tampone. Ma che tipo di tampone? I Test salivari sono validi, quelli antigienici no. Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021): non c’è giornale, televisione, ministro o domanda che non contenga queste due parole. Come tutti sanno ad oggi il certificato verde è obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, previa sospensione. Ildella Salute oggi, 24 settembre, ha inviato lacontenente le nuove regole; uno dei punti più importanti del decreto, però, riguarda la tipologia di “tampone” valido per ottenere il. Ricordiamo infatti che vaccinarsi non è l’unica possibilità per avere il certificato verde: si può ricevere anche previa guarigione o tampone. Ma che tipo di tampone? Iantigienici no....

Advertising

Daniela66395875 : RT @costa_costa1967: In Italia i test salivari sono inattendibili. In Germania sono attendibili. E per oggi è tutto. - roma_paoletta : RT @Dott_Fratto: Ricordo ai colleghi farmacisti che usare test #sierologici o #salivari rapidi per rilasciare il Green Pass non è un favore… - dileguossi : RT @Luca_Mussati: @GiulioMarini2 @borghi_claudio Ah e come mai in Germania sono attendibili i test salivari per il green pass? - marisaconfaloni : RT @costa_costa1967: In Italia i test salivari sono inattendibili. In Germania sono attendibili. E per oggi è tutto. - PaolaSimonin : RT @costa_costa1967: In Italia i test salivari sono inattendibili. In Germania sono attendibili. E per oggi è tutto. -