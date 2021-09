Test salivari molecolari e antigenici: differenze e validità per green pass (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 19 settembre i test salivari molecolari (quelli analizzati in laboratorio, non gli antigenici rapidi) possono essere utilizzati per il rilascio del green pass. Lo prevede la legge 126/2021, il primo decreto green pass del 6 agosto scorso, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale il 19 del mese. Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 19 settembre i test salivari molecolari (quelli analizzati in laboratorio, non gli antigenici rapidi) possono essere utilizzati per il rilascio del green pass. Lo prevede la legge 126/2021, il primo decreto green pass del 6 agosto scorso, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale il 19 del mese.

SkyTG24 : Covid, test salivari: ecco quando verranno utilizzati. Rapidi non validi per il Green Pass - Agenzia_Italia : I test salivari rapidi non sono validi per ottenere il Green Pass - Ferrarialbi : RT @Dott_Fratto: Ricordo ai colleghi farmacisti che usare test #sierologici o #salivari rapidi per rilasciare il Green Pass non è un favore… - stefaniatalpo : RT @Dott_Fratto: Ricordo ai colleghi farmacisti che usare test #sierologici o #salivari rapidi per rilasciare il Green Pass non è un favore… - francescolett11 : RT @Luca_Mussati: @GiulioMarini2 @borghi_claudio Ah e come mai in Germania sono attendibili i test salivari per il green pass? -